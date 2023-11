Wałęsa wygrał z Polską w Trybunale Praw Człowieka. "Kolejny powód, aby zająć się sprawą"

Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję w sprawie Lecha Wałęsy. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się w 2005 roku. Wówczas polityk Krzysztof Wyszkowski w programie "na żywo" stwierdził, że Wałęsa był współpracownikiem SB i posługiwał się pseudonimem "Bolek". Sprawa trafiła do sądu, a proces toczył się o ochronę dóbr osobistych.

Wyrok ETPC. Wałęsa wygrał z Polską

Sądowa batalia trwała 6 lat i w 2011 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację do wyroku. To mógłby być koniec całej sprawy, gdyby nie Zbigniew Ziobro, który w 2021 roku wystosował skargę nadzwyczajną. W efekcie nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła poprzedni wyrok SN.

Lech Wałęsa zdecydował się walczyć w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie zarzucił Polsce naruszenie przepisów prawa europejskiego konwencji praw człowieka. W czwartek pojawiło się orzeczenie ETPC, które stanowi, że sposób powoływania sędziów Sądu Najwyższego jest systemowym problemem. Doprecyzowano, że wynika on ze sposobu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa. Tym samym Polska została zobowiązana do podjęcia działań legislacyjnych w postaci przywrócenia "niezależnych i niezawisłych sądów".

Wałęsa wygrywa w Trybunale Praw Człowieka. "Kolejny powód, aby zająć się sprawą"

Do informacji, która trafiła do wiadomości publicznej w czwartek rano odniósł się w mediach społecznościowych Krzysztof Śmiszek. "Kolejny wyrok Trybunału w Strasburgu ws. praworządności w Polsce!" - zaczął swój wpis współprzewodniczący Nowej Lewicy.

"W wyroku Wałęsa v. Poland sędziowie jednogłośnie orzekli, że wybieranie sędziów do SN jest obarczone systemową nieprawidłowością. Tą oczywiście jest NeoKRS. Kolejny powód dla demokratów, aby zająć się tą sprawą" - kontynuował Krzysztof Śmiszek.

Polska musi zapłacić 30 tys. euro

Barbara Grabowska-Moroz z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim również odniosła się do wyroku. "ETCP orzekł, że wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Ziobrę w sprawie Wałęsa v. Wyszkowski stanowiło przejaw nadużycia procedury przez władzę państwową w oparciu o własne poglądy i motywy polityczne" - napisała.

"Pokrywa się to z wnioskami raportu, który przygotowałam w 2021 roku: Instytucja skargi nadzwyczajnej stwarza realne zagrożenia jej arbitralnego wykorzystania do realizacji politycznych celów (przede wszystkim przez Prokuratora Generalnego)" - dodała. Podkreśliła jednocześnie, że "Polska została zobowiązana do zapłaty 30 tys. EUR dla skarżącego".

Źródło: Radio ZET/Twitter