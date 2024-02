To wkrótce zniknie z polskich sklepów. Wiceministra zapowiedziała zmiany

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas briefingu dotyczącego konferencji Sustainable Industry Lab 2024, który odbył się 6 lutego, zaznaczyła, że ministerstwo rozpoczęło pracę nad wprowadzeniem rozszerzonej odpowiedzialności producentów tworzyw. Zmian mogą spodziewać się między innymi klienci. Ze sklepów spożywczych już niedługo znikną elementy bardzo dobrze im znane.

Wiceministra zapowiada zmiany. „Zmiany nawyków konsumentów”

6 czerwca 2023 roku rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. system kaucyjny. Zmiany wejdą w życie wraz z 2025 rokiem. Wówczas w Polsce wprowadzony zostanie system kaucyjny dotyczący plastikowych butelek oraz puszek. Klienci do sklepów będą mogli oddawać już nie tylko puste szklane butelki, ale również opakowania plastikowe. Za każde oddane opakowanie konsumentom będzie należała się kaucja w wysokości 50 groszy.

System kaucyjny ma zmobilizować Polaków do segregacji śmieci, a w związku z tym również do bardziej ekologicznego życia. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska przyznała jednak, że przyjęcie systemu kaucyjnego nie wpłynie magicznie od razu na całe środowisko. – Te zmiany będą związane ze zmianami nawyków konsumentów, co może być trudne – przyznała w trakcie briefingu dotyczącego konferencji Sustainable Industry Lab 2024.

To wkrótce zniknie ze sklepów. „Będziemy musieli zrezygnować z pewnych elementów”

To jednak nie koniec zmian, które już niedługo wejdą w życie, zmieniając przyzwyczajenia konsumentów. Ze sklepów mają bowiem zniknąć niewielkie elementy, które doskonale znają Polacy.

– Między innymi w Unii Europejskiej jest negocjowane i kończone właśnie rozporządzenie PPWR (Packaking and Packaking Waste Regulation), które zmieni nasze podejście do plastiku. Będziemy musieli zrezygnować z pewnych elementów, jak na przykład z plastikowych naklejek na pomarańczach czy jabłkach. To wszystko zniknie – wskazała wiceministra. Podkreśliła również, że chociaż eliminacja niewielkich naklejek może wydawać się mało istotna, jest krokiem naprzód. Zdaniem Sowińskiej plastik jest bowiem obecnie dla świata "olbrzymim" problemem, a nawet „uzależnieniem”. – Według najnowszych statystyk rocznie na całym świecie zużywamy ok. 430 mln ton plastiku – pokreśliła wiceministra klimatu i środowiska. W konsekwencji każde działanie, które ma na celu zmniejszenie użycia plastiku, jest ważne.

Źródło: Radio ZET/tvn24.pl/Interia