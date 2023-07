Dramatyczny finał kłótni. 14-latek strzelił z broni do kolegi

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 18 w parku w Walichnowach na terenie powiatu wieruszowskiego. Tego dnia między dwoma chłopcami w wieku 14 i 15 lat doszło do sprzeczki. - Starszy z chłopców podczas jazdy rowerem zahaczył jednośladem młodszego. Ta sytuacja doprowadziła między nimi do kłótni – powiedział policjant.

Kiedy rowerzysta odwrócił się, żeby odjechać, 14-latek wyjął broń i strzelił dwa razy w jego plecy. Rannego chłopca do szpitala w Ostrowie Wlkp. przywiózł jego ojciec. Lekarze usunęli śrut, który utkwił w okolicy łopatki pokrzywdzonego.

Wieruszów. 15-latek postrzelił o rok młodszego chłopca

- Dzisiaj (czwartek 6 lipca - red.) został wypisany do domu w stanie dobrym – powiedział PAP rzecznik prasowy ostrowskiej lecznicy lekarz Adam Stangret. Policja w Wieruszowie o zdarzeniu dowiedziała się od lekarzy, ojciec pokrzywdzonego też złożył zawiadomienie.

Funkcjonariusze nie znaleźli broni, dlatego na razie nie wiadomo, o jakim rodzaju broni jest mowa. Chłopiec powiedział, że broń znalazł na polnej drodze, a po zdarzeniu wyrzucił ją do strumyka. Teraz jego losem zajmie się sąd rodzinny w Wieluniu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Bąkowska