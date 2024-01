Tragedia podczas odśnieżania. Nie żyje mężczyzna

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Zarembska, do tragicznego wypadku doszło w minioną sobotę w Wiksinie (woj. mazowieckie), gdzie 64-latek na terenie swojej posesji wykonywał prace związane z odśnieżaniem.

Wiksin. Wypadek podczas odśnieżania. Nie żyje 64-latek

"Wykorzystał do tego celu ładowarkę rolniczą. Chcąc odśnieżyć chodnik przyległy do posesji, wyjechał na drogę publiczną. Podczas odśnieżania maszyna zsunęła się do rowu i przygniotła 64-latka. Niestety, mimo podjętych czynności ratunkowych mężczyzna zmarł na miejscu" - przekazała policjantka w komunikacie na stronie ciechanowskiej policji.

Funkcjonariuszka dodała, że w tej sprawie wszczęto postępowanie, które prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. "Wyjaśniane są wszystkie okoliczności oraz przyczyny tego zdarzenia" - zaznaczyła. Policja zaapelowała także o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac przydomowych.

Źródło: Radio ZET/PAP/KPP Ciechanów