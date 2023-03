Była u mamy, po czym zaginęła. Policja poszukuje 17-letniej Wiktorii

Wiktoria Obrembska zaginęła. Policja z komisariatu policji w bydgoskim Szwederowie wydała we wtorek 21 marca komunikat o poszukiwaniu 17-latki.

"Wyszła z miejsca pracy matki, nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nastolatki" – czytamy na stronie bydgoskiej policji.

Mundurowi upublicznili zdjęcie 17-latki, wraz z rysopisem i danymi o ubiorze dziewczyny. Wiktoria 20 marca 2023 roku wyszła z miejsca pracy matki i do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania. Nie skontaktowała się z rodziną.

Czytamy, że 17-latka ma 172 cm wzrostu, włosy ciemne, uszy małe, nos prosty. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę, szare dresy, ciemne buty, kolczyk na dolnej wardze i w nosie.

"Ktokolwiek zna miejsce pobytu 17-latki, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą, proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo przy ul. Toruńskiej 19 lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 52 69 albo na nr alarmowy 112" – podała policja.

RadioZET.pl/KMP w Bydgoszczy