Wypadek busa z przedszkolakami. Dzieci jechały na wycieczkę

Do zdarzenia doszło około godziny 11:30 na drodze krajowej nr 364 we wsi Wilczyce. Autobus wycieczkowy przewożący przedszkolaków z Legnicy jechał w kierunku Złotoryi, gdy uderzyło w niego jadące z naprzeciwka auto osobowe.

Wilczyce. Wypadek autokaru z przedszkolakami

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym marki opel, najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem. Uderzył w bariery energochłonne, następnie odbił się i zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzając w prawidłowo jadący autobus, który w wyniku tego zdarzenia zjechał do rowu – powiedziała mł. asp. Anna Tersa z legnickiej policji.

Droga została całkowicie zablokowana. Na miejscu interweniowali strażacy i pogotowie. – Kierujący oraz pasażer opla, a także dwójka dzieci została przetransportowana do szpitala – poinformowała policjantka. Na miejsce przyjechał już autobus zastępczy, który zabrał dzieci do przedszkola w Legnicy. Utrudnienia na drodze potrwają do około godziny 15.

