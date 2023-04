Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot usłyszeli zarzuty - o postępowaniu prokuratury poinformował w czwartek portal SE.pl. W praktyce i skrócie chodzi o art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za co Panowie mogą usłyszeć wyrok grzywny do pół miliona złotych. Precyzyjniej natomiast, o ich firmę i produkt reklamowany w mediach społecznościowych. Wszystko w oparach sporu światopoglądowego.

Palikot z Wojewódzkim oskarżeni. Chodzi o wódkę. I światopogląd

Jan Śpiewak od dłuższego czasu podnosi w przestrzeni publicznej kwestię "martwych" regulacji prawnych dot. promocji alkoholu wysokoprocentowego. Jako przykład w swoim programie "Wiadomości z końca świata" (YouTube) podawał m.in. właśnie Janusza Palikota i Kubę Wojewódzkiego - tandem alkoholowy, który jest odpowiedzialny za piwo i wódkę BUH czy Okowitę. Dwaj biznesmeni postawili na efektowną reklamę w mediach społecznościowych (m.in. Instagram, który wymieniany jest w akcie oskarżenia), a to - w świetle ustawy - jest... bardzo restrykcyjne. Reklama alkoholu wysokoprocentowego nie do końca jest w Polsce zakazana, ale obwarowana wieloma warunkami. W przypadku Wojewódzkiego i Palikota wątpliwości budzić może choćby grupa docelowa ich alkoholowego produktu - reklamy można było odebrać jako kierowane do wyjątkowo młodej publiki.

"Krol TVN Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot z mojego zawiadomienia staną przed sądem!! Dostali zarzuty prokuratorskie za nielegalną reklamę wódki. Mam nadzieję, że to początek końca tych dwóch arcypatusów i koniec nielegalnej reklamy alkoholi w Polsce" - pisze na Twitterze Śpiewak. Janusz Palikot odpowiada.

Palikot odpowiada na zarzuty: "Problemem nie jest alkohol"

Janusz Palikot odniósł się do oskarżenia na Instagramie. Jak twierdzi, nigdy nie namawiał i nie zamierza, do picia alkoholu, acz dzielenie się wiedzą na jego temat nie uważa za zdrożne. "Problemem nie jest alkohol sam w sobie - ten towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Problemem są osoby, które nie radzą sobie i uciekają w alkohol lub zastępują nim wszystko inne w życiu" - czytamy. Na koniec wyraził przekonanie, że nawet jeżeli sprawa ostatecznie skończy się w sądzie, wygra. Całe oświadczenie poniżej.

fot.

fot.

RadioZET.pl/ Instagram