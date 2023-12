14-letnia Klaudia miała dotrzeć do szkoły, ale zaginęła. Policja prosi o pomoc

Klaudii Słupczyńskiej szukają policjanci z Komisariatu Wrocław-Rakowiec. 14-latka była ostatnio widziana w połowie listopada 2023 roku, w okolicy swojego miejsca zamieszkania przy ul. Nyskiej 60A we Wrocławiu. Do tej chwili nie nawiązała kontaktu z najbliższymi.

Wrocław. 14-letnia Klaudia Słupczyńska zaginęła

Klaudia Słupczyńska ma ok. 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy długie, czarne, oczy niebiesko-zielone. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną futrzaną kurtkę. 14-latka wyszła z domu do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 23-33 we Wrocławiu. Potem ślad po niej zaginie.

Osoby mające informacje na temat miejsca pobytu zaginionej prosimy o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec pod nr tel. 47 871 43 44 lub 47 871 39 43, lub pod nr alarmowym 112, bądź najbliższą jednostką Policji.

Źródło: Radio ZET/Policja