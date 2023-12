Kamery nagrały wypadek w Międzyzdrojach. Szokujące wideo w sieci

W sobotę 23 grudnia w Międzyzdrojach doszło do makabrycznego wypadku. Około godziny 18:00 przy ul. Dąbrówki samochód osobowy wjechał w czteroosobową grupę pieszych. 44-letni mężczyzna, rok młodsza kobieta oraz 7-letni chłopiec zginęli na miejscu. Ranna 12-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.

Międzyzdroje. Trzy osoby zginęły w tragicznym wypadku

Kierowca, który doprowadził do wypadku, zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci rozpoczęli obławę, która zakończyła się dwie godziny później. W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem i spowodowania wypadku, będąc pod wpływem środków odurzających.

We wtorek z kolei dowiedzieliśmy się, że sąd zdecydował o objęciu kierowcy trzymiesięcznym aresztem - tę informację potwierdził rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazał, że podczas przesłuchania mężczyzna "nie ustosunkował się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień". Grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

Wypadek w Międzyzdrojach. W sieci jest nagranie

Ta tragedia wstrząsnęła całym krajem, zwłaszcza że doszło do niej zaledwie dzień przed świętami Bożego Narodzenia. "Fakt", powołując się na relację świadka, podaje, że ofiary miały ze sobą torby - prawdopodobnie ze świątecznymi zakupami.

Po wypadku do sieci trafiło kilkunastosekundowe nagranie z monitoringu, na którym widać moment tragedii. - Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu dotyczące tej tragedii. Są to nagrania, które mogły mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o przebiegu wypadku. Śledztwo w sprawie wciąż trwa. Konieczne będzie powołanie biegłego, który stwierdzi m.in. z jaką prędkością poruszał się samochód - powiedział "Faktowi" prok. Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Na nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych, widzimy grupę pieszych wchodzących na pasy. Nagle w kadrze pojawia się rozpędzony samochód, który z impetem uderza w przechodzących przez pasy ludzi.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"/Twitter