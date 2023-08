Wykoleił się pociąg pospieszny do Warszawy. Jechało nim około 150 osób

Pociąg z Białegostoku do Warszawy wykoleił się w czwartek 24 sierpnia o poranku. Doszło do tego na szlaku kolejowym niedługo po wyjechaniu przez pociąg z dworca, ok. dwustu metrów za tunelem Fieldorfa Nila.

Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Będzie ją ustalała m.in. specjalnie powołana komisja.

Wykoleił się pociąg Białystok-Warszawa. Jechało nim 150 osób

Jak powiedział PAP Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK, pociągiem jechało do Warszawy ok. 150 osób. Wszystkie zostały zabrane komunikacją zastępczą przygotowaną przez PKP Intercity i powinny do stolicy dotrzeć autobusami.

Ruch pozostałych pociągów nie tylko w kierunku Warszawy, ale też do Ełku i Bielska Podlaskiego był o poranku wstrzymany.

- Pociąg wykoleił się trzema osiami, nikomu nic się nie stało. Pociąg stoi na torach, będzie „wkolejany” przez specjalny pociąg ratowniczy. Potrwa to pewnie kilka godzin, jak długo, trudno w tej chwili oszacować - dodał Łotowski. Poinformował, że na razie nie wiadomo, jakie rozwiązania przyjmą przewoźnicy, tzn. czy będzie komunikacja zastępcza i w jakiej formie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Robert Fiłończuk