Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 28 maja po południu na drodze wojewódzkiej 703 pod Łęczycą. Jak przekazała tamtejsza komenda powiatowa policji, mundurowi około godziny 16.30 pojechali do miejscowości Leszcze, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe.

"Jak wynika z dotychczasowych ustaleń 21-letni kierowca opla, jadąc w kierunku Łęczycy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia ze skodą jadącą w przeciwnym kierunku" – przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski z KPP w Łęczycy.

Wypadek pod Łęczycą. Nie żyje 21-latek

W wypadku na prostym odcinku drogi zginął młody kierowca opla, a 58-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego ze skody trafił do szpitala. Nie doznał poważnych obrażeń ciała. Policja udostępniła zdjęcia z wypadku, na których widać wraki zniszczonych pojazdów.

fot. screen KP PSP w Łęczycy

"Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Ruch odbywał się wahadłowo. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśni postępowanie prowadzone przez łęczyckich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łęczycy" – wyjaśniał w komunikacie policjant.

Policjanci zaapelowali do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Przestrzegli, że wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii.

RadioZET.pl/KPP w Łęczycy