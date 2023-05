Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Uruchomiono specjalną infolinię

Policja reaguje na wypadek polskiego autokaru w Niemczech, do którego doszło we wtorek na autostradzie pomiędzy Świeckiem a Berlinem. Konsul RP w Berlinie Marcin Król potwierdził, że poszkodowanych zostało 56 osób, w tym "2-3 ciężko". Jak ustalił reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski, pojazd należał do firmy przewozowej z lubuskich Słubic.

Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Jest specjalna infolinia

- Decyzją Komendanta Głównego Policji (Jarosława Szymczyka – red.) na miejsce zostali skierowani polscy policjanci celem wsparcia w działaniach ratunkowych - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Do zdarzenia doszło w Niemczech kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską. - W woj. lubuskim uruchomiono centrum operacyjne policji celem koordynowania i wymiany informacji ze stroną niemiecką - wyjaśnił policjant. Stworzono też specjalną infolinię dla rodzin poszkodowanych w wypadku - można się kontaktować pod numerem 47 7911124.

"+49336115681605 to numer na niemiecką infolinię" - poinformowała ponadto na Twitterze polska policja. Pod tym numerem telefonu rodziny osób podróżujących autokarem w Niemczech mogą również zasięgnąć informacji.

Według ustaleń PAP na miejsce wypadku polskiego autokaru pojechało kilku policjantów, którzy będą m.in. pomagać niemieckim kolegom zabezpieczyć miejsce oraz pomóc poszkodowanym Polakom. Nieoficjalnie ustalono, że brane jest pod uwagę, aby część rannych pasażerów przewieźć do polskich szpitali.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk