Zabójstwo dziennikarza TVN. Rodzina wydała apel. "Chcemy wierzyć, że to nie ma z tym związku"

Minęło 1,5 roku, a policja wciąż nie wytropiła mężczyzny poszukiwanego ws. zabójstwa dziennikarza TVN, do którego doszło w marcu 2022 roku w Chorzowie (woj. śląskie). Rodzina zmarłego wystosowała apel, w którym wyrażają nadzieję, że "nie ma to związku z tym, że on pracował w TVN".