Tłumy żegnały 16-letniego Eryka. "Jak można zabić człowieka na środku ulicy?"

W kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu odbył się pogrzeb zabitego w ubiegły wtorek Eryka. Urna z prochami 16-latka spoczęła w rodzinnym grobowcu. Na cmentarzu i wokół kaplicy zgromadził się tłum ludzi. Tragicznie zmarłego nastolatka żegnała rodzina, przyjaciele oraz mieszkańcy Zamościa, którzy wciąż są wstrząśnięci tragedią.

- To normalna rodzina, fajny, uczynny chłopak. Co się dzieje na tym świecie? Dziecko zabić, skopać? Nie do pomyślenia - mówiła w rozmowie z Radiem ZET jedna z mieszkanek Zamościa. - Nie rozumiem, jak można zabić człowieka na środku ulicy, w środku dnia, w centrum miasta - wtórowała jej inna z kobiet.

Pogrzeb tragicznie zmarłego Eryka. "Nasz rozum jest za mały"

- Tragedia, która się wydarzyła, uświadamia nam kruchość naszego życia – powiedział duchowny odprawiający ceremonię pogrzebową. – Nasz rozum jest za mały. Nie ogarniemy wyroków Bożych – dodał podczas kazania, cytowany przez "Fakt".

– Dzisiaj potrzeba nam wiary i miłości, aby się nie zagubić w ciemności, aby odnaleźć wyciągniętą ku nam dłoń Boga, który jest dla nas życiem. Mimo że właśnie dzisiaj ogarniają nas ciemności tej tragicznej sytuacji – kontynuował.

Na pogrzebie nie brakowało młodych ludzi. Tych samych, którzy w piątek przeszli w "Marszu przeciwko przemocy" w Zamościu. Uczestnicy nieśli ze sobą transparenty z czerwonym napisem "Stop przemocy" i kartki z imieniem "Eryk".

Część wzięła ze sobą białe róże i znicze. Początkowo w manifestacji uczestniczyło ok. 200 osób, ale po drodze ich liczba wzrosła do około tysiąca. Na zakończenie młodzież zapaliła znicze i złożyła kwiaty w miejscu, gdzie chłopiec został pobity.

- Eryk był wspaniałym młodym człowiekiem. Energicznym, wesołym, pogodnym. Myślał o studiach - mówiła podczas manifestacji mama Eryka. Dodała, że jej syn nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. - Chciałabym, żeby ludzie, widząc, jak ktoś kogoś popycha, kopie, reagowali – stwierdziła.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Radio ZET/"Fakt"