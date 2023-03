Koszmarna śmierć syna gwiazdy disco polo. "Bestialsko zamordowany"

16-letni Eryk został śmiertelnie pobity przez rówieśników w Zamościu pod koniec lutego. Chłopak miał ich błagać, by przestali się nad nim znęcać. Oprawcy nie odpuścili i po skatowaniu nastolatka spokojnie odeszli.

Napastnicy pobili Eryka w centrum miasta, w biały dzień, tuż pod kamerą monitoringu. Matka chłopca ma żal, że nikt nie zareagował. - Ci ludzie są tak samo winni. Dlatego apeluję do wszystkich, żeby reagowali. Jeżeli jestem kobietą, nie mogę za dużo zrobić, bo napastników jest kilkoro, to przecież krzyczeć mogę. Więc chociaż krzyczmy - powiedziała Wirtualnej Polsce.

Śmierć 16-letniego Eryka. Był synem gwiazdy disco polo

Na jaw wychodzą nowe fakt związane z tą tragedią. Okazało się, że 16-letni Eryk był synem nieżyjącego już Marka Romanowskiego z zespołu Solaris. “Składamy najszczersze kondolencje Iwonie i całej rodzinie zamordowanego bestialsko Eryka. Mamy nadzieję, że winni zostaną ukarani adekwatnie do uczynionego czynu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie” - napisali na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Dzięki nagraniom monitoringu udało się zatrzymać cztery osoby. Prokuratura w czwartek podała, że głównemu podejrzanemu 17-letniemu Daniel G. postawiono zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z ustaleń śledczych wynika, że to on był najbardziej agresywny i miał z rozpędu kopnąć Eryka w głowę, co poskutkowało zgonem.

W mediach podawano, że motywem była kłótnia o e-papierosa, ale prokuratura zdementowała te doniesienia. - Z zebranego materiały wynika, że motywem miały być pomówienia, które rozpowszechniała ofiara w stosunku do jednej z zatrzymanych osób - powiedział na konferencji prasowej Artur Szykuła, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

ZOBACZ TAKŻE: Marsz po śmierci 16-letniego Eryka. "Dramat, co zrobią wam wasze dzieci"

Tragedia wstrząsnęła całym Zamościem. W piątek młodzież zorganizowała "Marsz przeciwko przemocy", w którym wzięła również udział Iwona Romanowska, matka Eryka. Rodzina i przyjaciele zabitego nastolatka podali, że ceremonia pogrzebowa zostanie odprawiona 6 marca o godz. 11:00 w kaplicy cmentarza parafialnego w Zamościu.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska