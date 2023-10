Zaskakująca "zabawka" 4-latka. Do przedszkola przyjechała policja

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie pojawiła się dyrektor jednego z tamtejszych przedszkoli, która poinformowała o nietypowym problemie.

4-latek przyniósł marihuanę do przedszkola

Wyjaśniła mundurowym, że jeden z podopiecznych placówki, 4-latek, pojawił się w przedszkolu z nadpalonym skrętem. "Na miejsce natychmiast zostali zadysponowani funkcjonariusze pionu kryminalnego. Okazało się, że zawierał śladowe ilości marihuany" - podaje policja.

"Dzieci idąc do przedszkola zabierają z domu zabawki. 4-letni chłopczyk nie zabrał ze sobą autka, ani ulubionego misia. Do przedszkola przyniósł nadpalonego skręta. Okazało się, że należy on do jego ojca, który dwa dni wcześniej miał urodziny" - podała w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska.

Ojciec miał urodziny, postanowił zapalić marihuanę

Mundurowi udali się do domu rodziców chłopca, gdzie zastali ojca 4-latka. Ten był wyraźnie zaskoczony niespodziewaną wizytą policjantów. "35-latek przyznał, że skręt, który znalazł się w przedszkolu jest jego własnością. Nie był jednak w stanie wyjaśnić jak znalazł się w rękach jego syna" - przekazała Gąsowska.

Mężczyzna wyjaśnił, że dwa dni wcześniej miał urodziny i z tej okazji postanowił zapalić marihuanę. Przekonywał, że był to jednorazowy incydent. "Policjanci w trakcie przeszukania, w koszu z bielizną, ujawnili kolejnego, również nadpalonego skręta" - podała policja.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, a postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem prokuratury.