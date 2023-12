Zbigniew Łuczyński: wiek, rodzina, "Uwaga" TVN. Kim jest nowy prowadzący "19:30"?

Zbigniew Łuczyński to polski dziennikarz, który przez wiele lat był związany ze stacją TVN. Jak podaje portal Wirtualne Media, prezenter zostanie gospodarzem nowego serwisu informacyjnego „19.30” w TVP1. Co ciekawe, w przeszłości pracował już w telewizji publicznej. Co warto wiedzieć o dziennikarzu? Oto kilka faktów z jego życia.