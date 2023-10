Chodzi o jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat - zbrodnię w Miłoszycach. W noc sylwestrową 1996/1997 r. doszło do zabójstwa 15-letniej Małgosi. Piętnastolatka bawiła się z koleżankami na dyskotece w Miłoszycach pod Wrocławiem. W pewnej chwili wyszła przed budynek. Kilkanaście godzin później znaleziono ją martwą, a wcześniej zgwałconą w szczególnie brutalny sposób na prywatnej posesji naprzeciwko dyskoteki. Zmarła wskutek wyziębienia organizmu i odniesionych ran.

Zbrodnia miłoszycka. Zapadł wyrok ws. zabójców 15-letniej Małgosi

Pierwotnie niesłusznie skazano w tej sprawie na 25 lat więzienia Tomasza Komendę. Został on uniewinniony przez Sąd Najwyższy w maju 2018 r. po 18 latach spędzonych w więzieniu.

W czerwcu 2018 r. zarzuty w sprawie zbrodni miłoszyckiej postawiono Ireneuszowi M., a pod koniec września 2018 r. zatrzymano Norberta B. We wrześniu 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że obaj oskarżeni są winni gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego zmarła 15-letnia Małgosia. Skazał obu mężczyzn na 25 lat więzienia. W grudniu 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji dla Ireneusza M. i wymierzył mu karę 25 lat więzienia, z kolei Norbertowi B. złagodził wyrok i wymierzył karę 15 lat więzienia.

Od tamtego wyroku kasacje złożyły wszystkie strony, a także PG Zbigniew Ziobro. Prokurator Generalny domagał się surowszych kar dla obu skazanych - dożywocia i 25 lat pozbawienia wolności. Prokurator oskarżający w tej sprawie przed wrocławskimi sądami kwestionował m.in. uniewinnienie jednego ze skazanych ze sprawy innego zgwałcenia. Obrońcy obu skazanych domagali się uchylenia orzeczenia i ponownego rozpoznania całej sprawy. Kwestionowana była m.in. obsada sądów obu instancji, w których składach zasiadali również sędziowie wyłonieni przed Krajową Radą Sądownictwa po ustawowej przebudowie tej Rady.

PAP - Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński