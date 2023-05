Incydent w szkole podstawowej. 12-latek postawił na nogi policjantów

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Złotowie, ale dopiero teraz o sprawie poinformował lokalny portal zlotowskie.pl. Informacje potwierdził mł. asp. Damian Pachuc z KPP w Złotowie. – Na teren szkoły podstawowej w Złotowie 12-letni uczeń przyniósł replikę broni – pistolet ASG. Został zauważony, jak ten pistolet wkładał do plecaka. Uczniowie przekazali tę informację nauczycielowi, który zainterweniował i odebrał uczniowi pistolet – relacjonował policjant.

Złotów. 12-letni uczeń przyniósł do szkoły replikę broni

O sprawie powiadomiono policję, która udała się do szkoły. Pachuc zaznaczył, że z ustaleń mundurowych wynika, że nieletni nikomu nie groził tym pistoletem ani też nie przemieszczał się po szkole w taki sposób, by broń była widoczna dla innych. – Cała dokumentacja, jaką sporządzili policjanci z tego zdarzenia, zostanie przesłana do sądu rodzinnego – dodał.

Do podobnej sytuacji doszło także w połowie maja w Poznaniu. Wówczas uczeń przyniósł do szkoły replikę granatu. Z placówki ewakuowano 250 osób, w tym uczniów i pracowników szkoły. Do podstawówki przy ulicy Łukaszewicza pojechali policjanci z zespołu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Po zbadaniu przedmiotu stwierdzili, że jest to replika niebezpiecznego przedmiotu.

RadioZET.pl/PAP