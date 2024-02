Zmiany na granicy z Białorusią. Donald Tusk ogłosił decyzję

Podczas wspólnej konferencji z szefem rządu Finlandii Petterim Orpo premier Donald Tusk podkreślił, że Polska i Finlandia mają wspólne interesy oraz "wspólne problemy do rozwiązania".

Zmiany na granicy z Białorusią. Tusk ogłosił decyzję

- Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdziło obustronną gotowość do ciężkiej pracy na wielu szczeblach - i europejskim, i bilateralnym, pomiędzy firmami, środowiskami - przede wszystkim na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Finlandii, Polski, całego regionu i Europy - powiedział Tusk. Poinformował, że głównym tematem rozmów z jego fińskim odpowiednikiem były kwestie bezpieczeństwa.

- Zaczęliśmy spotkanie od wymiany informacji i doświadczeń na temat sytuacji na naszych granicach. Mamy do czynienia z podobnymi problemami: nielegalna i organizowana przez państwa z nami sąsiadujące migracja. [...] Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją - podkreślił.

Premier zadeklarował, że Finlandia i Polska są gotowe do współpracy na rzecz "ogólnoeuropejskiej, twardej polityki wobec nielegalnej migracji". Przypomniał, że oba państwa zdecydowały się na wzmocnienie granicy zewnętrznej, także przez budowę odpowiednich instalacji. Poinformował jednocześnie, że kilkadziesiąt godzin temu wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim podjął decyzję o szybkiej modernizacji zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Przeznaczymy na to adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią prace na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią, jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność: Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw - Donald Tusk

Fiński premier, poruszając temat obrony cywilnej, podkreślił natomiast, że jego kraj jest gotowy do podjęcia współpracy z Polską w tym zakresie. - Mamy model obrony cywilnej, która rozciąga się na całe społeczeństwo. Wypracowaliśmy taki całościowy model, wiemy jak to robić, jesteśmy do tego dobrze przygotowani - powiedział Petteri Orpo.

Wśród tematów poruszonych w czasie rozmowy z Tuskiem wymienił również unijny pakt o migracji i azylu oraz podkreślił, że Europa musi mieć narzędzia do walki z atakami hybrydowymi, kiedy dochodzi do "wykorzystania obywateli państw trzecich przez nieprzyjazne nam kraje do walki z nami".

Źródło: Radio ZET/PAP