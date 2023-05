Makabrycznego odkrycia, jak podała asp. sztab. Dorota Grzelka z Komendy Powiatowej Policji w Turku, dokonano około godz. 4.30 nad ranem. Ciała dwóch mężczyzn znaleziono w samochodzie zaparkowanym przed jednym z lokali gastronomicznych w Tuliszkowie (powiat turecki).

- Obecnie trwają czynności wyjaśniające prowadzone pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Turku. Więcej informacji będzie udzielała prokuratura – zaznaczyła policjantka.

Tuliszków. Zwłoki mężczyzn w aucie. "To już dawka śmiertelna"

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP śledczy wstępnie wykluczyli, by do śmierci dwóch mieszkańców powiatu kaliskiego, w wieku 21 i 24 lat, miały przyczynić się osoby trzecie, a prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zaczadzenie.

"Dwaj mieszkańcy powiatu kaliskiego udali się na przyjęcie z okazji 18. urodzin koleżanki. Po zakończonej imprezie w samochodzie czekali na kierowcę, który miał zabrać ich do domu. Po pewnym czasie znaleziono ich martwych" -relacjonował lokalny serwis iTurek.net.

Oficer PSP w Turku st. kpt. Krzysztof Gruszczyński przekazał PAP, że strażacy zostali wezwani na miejsce znalezienia zwłok po godz. 7. - Nasze działania polegały na tym, żeby wykonać test sprawdzający, czy przy włączonym silniku samochodu do wnętrza kabiny będzie przedostawał się tlenek węgla (czad – red.) - powiedział strażak. Jak opisał, po około 20 minutach pracy silnika strażacy sprawdzili stężenie tlenku węgla wewnątrz osobowego Renault Laguny. - Wynosiło około 2000 ppm. To sporo, można powiedzieć, że to jest już taka dawka śmiertelna – powiedział Gruszczyński.

