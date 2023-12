Nowe kierunki lotów z Poznania. Sprawdź, gdzie polecisz już wiosną

Dobre wiadomości dla poznaniaków. Siatka połączeń z lotniska Poznań-Ławica powiększy się o trzy kolejne europejskie miasta. Chodzi o Pragę, Saloniki i Kopenhagę. Loty będą obsługiwane przez tanie linie lotnicze Ryanair.

Nowe kierunki lotów w Poznania. "Hattrick od Ryanair"

Nowe kierunki lotów z Poznania do greckich Salonik zostaną uruchomione 31 marca. Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu - w środy i niedziele przez linie Ryanair.

Loty do Kopenhagi z Poznania ruszą 2 kwietnia. Do stolicy Danii Ryanair również będzie latać dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.

Nowe połączenia do Pragi wystartują 1 kwietnia. Z Poznania do stolicy Czech będzie można polecieć w poniedziałki i czwartki.

Paweł Sowa, radny Poznania i pilot wycieczek o nowych połączeniach poinformował w mediach społecznościowych: "Dobrý den! Dziś od rana po czesku, ponieważ z systemu Ryanaira wynika, że samolotem polecimy także do Pragi (od kwietnia 2024)".

To nie są jedyne nowości dotyczące lotów Ryainar z portu lotniczego w Poznaniu. Pod koniec ubiegłego miesiąca przewoźnik poinformował o nowych połączeniach z Poznania do Dubrownika. Do tego miasta w Chorwacji samoloty mają latać dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki od 8 kwietnia do 21 października.

Ze statystyk poznańskiego lotniska wynika, że wśród kierunków, które cieszą się największą popularnością, niezmiennie króluje Londyn z dwoma lotniskami - Stansted i Luton, a także Dublin. W okresie letnim stolica Irlandii ustępowała natomiast Zadarowi.

„W szczycie sezonu tanimi i tradycyjnymi liniami można było podróżować na 41 lotnisk. Loty czarterowe obsługiwały kolejne 33 kierunki. Okres zimowy jest spokojniejszy, wtedy część linii ogranicza swoją aktywność. Ta zostanie wzmożona dopiero pod koniec marca, kiedy wejdzie w życie wiosenno-letni rozkład. Wrócą wówczas loty m.in. do: Zadaru, Chanii, Bari, Cagliari, czy Barcelony” – informował w listopadzie rzecznik prasowy poznańskiego portu lotniczego Błażej Patryn.

Źródło: Radio ZET/PAP/Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego