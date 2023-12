Centralne obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbędą się w Poznaniu. "W hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej" - głosi preambuła ustawy, w której kolejne artykuły mówią o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W Poznaniu zawyją syreny

Główne uroczystości odbędą się przy pomniku Powstańców Wielkopolskich u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi. "W historyczną godzinę wybuchu walk o godz. 16.40 zabrzmią syreny, wtedy też rozpocznie się główna ceremonia rocznicowa" - informuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na minutę zatrzymają się tramwaje i autobusy. Marszałek Marek Woźniak oraz delegacja samorządowych władz województwa wielkopolskiego złożą wieniec przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

W tym roku organizatorzy przygotowali dla mieszkańców udogodnienie – trybunę, z przeszło 200 miejscami siedzącymi, z której będzie można śledzić przebieg obchodów. Zostanie zainstalowany także telebim, na którym transmitowane będą uroczystości. Ceremonię będzie można również oglądać online za pośrednictwem strony http://www.27grudnia.pl, poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu.

Nowe święto państwowe. Sejm przyjął ustawę

Sejm przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe 1 października 2021 r., a 28 października jednogłośnie poparł ją Senat. Ustawa, która była inicjatywą ustawodawczą prezydenta, stanowiła odpowiedź na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych oraz władz samorządowych z Wielkopolski.

23 listopada w historycznym miejscu, czyli w dawnym poznańskim Hotelu Bazar, w którym tuż przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego zamieszkał, przybywszy wtedy do Poznania, Ignacy Jan Paderewski, prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę. - Cieszę się ogromnie, że święto to od tego roku wpisze się na trwałe do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej - mówił prezydent podczas podpisania ustawy. Jak podkreślił, "to jest pewien akt swoistej, dziejowej - może to bardzo wielkie słowo - ale po prostu sprawiedliwości wobec Powstania Wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu".

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Bezpośrednią jego przyczyną była wizyta w tym mieście wybitnego pianisty, męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego. Jego przyjazd 26 grudnia był okazją do zorganizowania manifestacji patriotycznej. Następnego dnia Polacy gromadzili się pod budynkiem Hotelu Bazar. Niemcy zorganizowali kontrpochód, a jego uczestnicy zniszczyli po drodze siedzibę Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej - legalnej polskiej władzy państwowej, uznanej przez Polski Sejm Dzielnicowy.

"Przyjazd Paderewskiego uruchomił serię wydarzeń, których nie można już było kontrolować. Poza tym w Wielkopolsce nie stacjonowały silne jednostki niemieckie. W 1918 r. ta prowincja znajdowała się daleko od linii frontu. Polscy powstańcy w początkach zrywu musieli się zmierzyć ze stosunkowo słabym przeciwnikiem" - mówił dr hab. Piotr Szlanta w rozmowie z PAP w 2018 r. W gotowości bojowej czekały polskie oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej. Przed godz. 17 sytuacja wymknęła się spod kontroli. Padł pierwszy strzał - wybuchło powstanie. Początkowo Naczelna Rada Ludowa prowadziła z Niemcami rozmowy o zachowaniu spokoju. Ostatecznie jednak nominowała na tymczasowego dowódcę powstania Stanisława Taczaka.

W Poznaniu powstanie nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Za trzy lata w Poznaniu ma otworzyć się muzeum poświęcone wydarzeniom sprzed 105 lat. - Mając muzeum, będzie można rozwinąć szereg aktywności promujących powstanie, które dotychczas nie były możliwe. To będzie wizytówka Wielkopolski, powstańców, tradycji, historii, która nam towarzyszyła - mówił Radiu ZET Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

We wtorek 19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Nowoczesny obiekt powstanie w szczególnym miejscu w stolicy Wielkopolski, przy Wzgórzu Świętego Wojciecha u zbiegu ulic Północnej i Księcia Józefa. Budowa nowej siedziby potrwa do grudnia 2026 roku.

