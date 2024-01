Sekta więzi ludzi pod Poznaniem? Jedna osoba uciekła. Niepokojące doniesienia

W poniedziałek 8 stycznia na profilu "poznan_moment" w mediach społecznościowych została opublikowana relacja kobiety, która opisała historię swojego pobytu w sekcie, mającej działać w Czerwonaku pod Poznaniem. "Wciągnęli mnie w to, mówiąc, że praktykują jogę, są weganami i ratują zwierzęta" - napisała internautka. W dalszej części historii dowiadujemy się, że zajęcia z jogi odbywały się rzadko, natomiast częściej prowadzone były "wieczorne konferencje" oraz "masaże".

Kobieta napisała, że główni przedstawiciele sekty mieli przenieść się z Berlina do miejscowości Czerwonak pod Poznaniem. "Są poszukiwani w wielu krajach w Europie, ponieważ zakładali różne kulty i nękali i uprowadzali ludzi" - zaznaczyła. Z relacji internautki dowiadujemy się także, że członkowie sekty mieli "wykorzystywać wiele osób dla pieniędzy". "Nawet jeśli macie dodatkową pracę, musicie oddać pieniądze swojemu liderowi lub «księgowemu»" - dodała.

Sekta w Czerwonaku pod Poznaniem?

Internautka dodała, że członkowie sekty mieli szukać ludzi, którzy znaleźli się w trudnym etapie swojego życia. "Starają się sprawić, abyś czuł się jak w rodzinie, chociaż szczerze mówiąc, dla mnie nie wydawali się przyjaźni" - zaznaczyła. Kobieta opisała również, że po dołączeniu do sekty ludzie byli zmuszani do pracy, aby płacić "darowiznę". "Zawsze chcą więcej" - dodała.

"Możesz dla nich pracować na przykład w ogrodzie, gotować, budować. W zasadzie wykorzystują darmową pracę ludzi, którzy są w słabym punkcie swojego życia" - opisała. Według kobiety osoby, które były w kulcie, nie mogły swobodnie o sobie decydować.

Policja bada sprawę sekty w Czerwonaku pod Poznaniem

W poniedziałek późnym wieczorem policjanci z Poznania otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który mógł być więziony przez sektę w Czerwonaku. Sprawę ponownie nagłośnił profil "poznan_moment", który nawiązał kontakt z obcokrajowcem w potrzasku. Ostatecznie młody mężczyzna we wtorek nad ranem zdołał samemu uciec i dojechać do Poznania, gdzie odnaleźli go policjanci.

- Ta osoba jest u nas na komisariacie. Przyjmowane jest zawiadomienie. Rozeznajemy się, co działo się w tej sprawie i o co dokładnie chodzi - powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl sierż. sztab. Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. O sprawie poinformowana została również poznańska prokuratura.

- My się będziemy dalej tą sprawą zajmować. To jest w fazie wyjaśnień, to, co się pojawiło w mediach społecznościowych, jest wyjaśniane. Potencjalna osoba pokrzywdzona jest przesłuchiwana - powiedział prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

