10-latek nagle zasłabł. "Jego mózg zaczął puchnąć, nie kontrolował ciała"

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce 4 lipca w Karolinie Południowej, w USA. 10-letni Ray bawił się z kuzynami na trampolinie. Dzień był jednak wyjątkowo upalny, więc chłopcom chciało się pić. Ray był bardzo spragniony i nie mógł się pohamować, wypijając jedną butelkę wody za drugą.

W ciągu zaledwie godziny 10-latek wypił 6 butelek wody. Bardzo szybko poczuł się źle. Początkowo miał problemy z poruszaniem się. Zachowywał się tak, jakby był pod wpływem środków odurzających. W końcu stracił przytomność.

10-latek wypił za dużo wody. "Jego mózg zaczął puchnąć"

Przerażeni rodzice natychmiast zabrali Raya do szpitala dziecięcego Prisma Health. Na początku nie wiedzieli, co się stało i co konkretnie dzieje się ze zdrowiem ich dziecka. Ojciec chłopca mówił mediom: - Ray nie mógł kontrolować głowy, ramion ani niczego innego. Jego funkcje motoryczne zniknęły.

W szpitalu lekarze postawili szybką diagnozę. Chłopiec wypił zbyt dużą ilość wody w zbyt krótkich czasie. Po wykonaniu badań stwierdzono "zatrucie wodne". Nerki nie były w stanie poradzić sobie z tak dużą ilością wody dostającą się do organizmu. Skutkowało to radykalnym obniżeniem sodu we krwi.

Dzięki interwencji lekarzy chłopiec szybko odzyskał świadomość. - Dali mu coś, co pomogło mu oddać jak najwięcej moczu, aby usunąć te płyny, ponieważ puchły wokół jego mózgu, dlatego tak bardzo bolała go głowa. On cudem się obudził - mówiła matka Raya.

10-latek wrócił do zdrowia, ale jego rodzice apelują do innych, aby nie popełnili tego samego błędu. "Nigdy nie przyszłoby nam nawet do głowy, że to niebezpieczne" - powiedzieli mediom. W upalne dni, gdy rośnie pragnienie, warto sięgać po napoje dla sportowców, które nie rozcieńczają poziomu sodu we krwi.

RadioZET.pl/ New York Post/ Mirror