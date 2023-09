18-latek uwięziony pod kołem autobusu. To niesamowite, co zrobili przechodnie

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek, 11 września w berlińskiej dzielnicy Spandau. Około godziny 12:40 młody mężczyzna biegł do autobusu, próbując go złapać. Spóźniony 18-latek nie zdążył jednak wejść do środka, ponieważ kierowca zaczął już ruszać z przystanku. Wtedy doszło do wypadku. Mężczyzna potknął się i wpadł pod tylne koło pojazdu. Ręka 18-latka została zakleszczona pod kołem 16,5-tonowego autobusu.

Kierowca zauważył całą sytuację i w porę zareagował, zatrzymując pojazd. "Na pomoc ruszyło natychmiast 40 osób. Wspólnie unieśli 16,5-tonowy autobus przegubowy. Dwadzieścia centymetrów wystarczyło, aby uwolnić młodego mężczyznę" - podaje Polska Agencja Prasowa.

Świadkowie rzucili się na pomoc. Berlińska policja podziękowała

Mężczyzna otrzymał fachową pomoc jeszcze na miejscu wypadku od lekarzy i pielęgniarki z pobliskiej przychodni. Poszkodowany 18-latek trafił do szpitala z otarciami naskórka i urazem ramienia, jednak nie wymagał dłuższej hospitalizacji i już opuścił placówkę medyczną. "Dzięki Spandau, dzięki Berlinie" - napisała dzień po akcji berlińska policja na platformie X (dawniej Twitter).