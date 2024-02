ChatGPT pomoże znaleźć miłość? Wybrał idealną żonę z tysięcy kandydatek

Znalezienie prawdziwej miłości w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne: większość relacji (niestety) pielęgnujemy przez internet. Dla nieśmiałych osób nawiązanie nowej znajomości wręcz graniczy z cudem. Okazuje się, że w tej kwestii niezwykle pomocny może być ChatGPT. Przekonał się o tym Aleksandr Zhadan z Rosji, który po bezowocnych poszukiwaniach na portalu randkowym Tinder, postanowił skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji. Mężczyzna stworzył swojego własnego asystenta, który wspierał go w podtrzymywaniu kontaktu z kobietami poznanymi w sieci.

Odnalazł idealną żonę dzięki sztucznej inteligencji

ChatGPT wysyłał w imieniu Aleksandra polubienia kobietom, które odpowiadały jego preferencjom. Następnie prowadził z nimi dyskusje. Podczas eksperymentu Rosjanin, a właściwie ChatGPT, nawiązał konwersacje z 5239 kobietami i zorganizował ponad 100 randek. W tym czasie doszło do wielu “wpadek”. Asystent randkowy wysyłał na przykład wiadomości z błędami, zdarzało mu się też nie poinformować Aleksandra, że obiecał w jego imieniu przysłać czekoladki którejś z kobiet. Z czasem Aleksander poprawił i ulepszył swojego asystenta, wykorzystując do tego nowsze wersje oprogramowania OpenAI, czyli GPT-3, 3.5 i 4.

Po wielu próbach, ChatGPT zasugerował Aleksandrowi, że jedna z użytkowniczek, Karina Wialszakajewa, mogłaby być idealną kandydatką na żonę. Para spotkała się w 2022 roku; zaledwie rok później wzięła ślub. W całej historii zdumiewa fakt, że Karina przez wiele miesięcy rozmawiała wyłącznie z ChatemGPT. Im bardziej kobieta była zaangażowana, tym częściej to Aleksander z nią rozmawiał: ChatGPT jedynie podpowiadał. To również Al podsunął Aleksandrowi pomysł, by oświadczył się kobiecie.