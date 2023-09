19-letni Bilal A. jest oskarżony o gwałt na 12-letniej dziewczynce. Sprawa toczy się w sądzie okręgowym w Erfurcie w Niemczech. Mężczyzna tłumaczył, że “seks odbył się za obopólną zgodą”. - Powiedziała, że chce mieć za mną dzieci. Przysięgam, że nikogo nie skrzywdziłem - mówił Bilal A., cytowany przez “Bild”.

Jak relacjonuje dziennik, sędzia nie uznał wyjaśnień oskarżonego za wiarygodne. Podkreślił, że dziewczynka ma zaledwie 12 lat i przypomniał, że jeszcze jedna kobieta oskarża Bilala A. - Jeśli to, co oskarżony mówi, jest prawdą, to znaczy, że dwie nieznające się osoby złożyły fałszywe zeznania przeciw niemu całkowicie niezależnie od siebie. Po co miałyby to robić? - pytał retorycznie przewodniczący składu sędziowskiego.

Jak opisuje “Bild”, Bilal A. wyjechał z Syrii do Niemiec dwa lata temu. Do tej pory zarzucono mu popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, w tym wykorzystywanie dzieci, rozbój, uszkodzenie ciała i uwięzienie osoby.

Według aktu oskarżenia, od października do grudnia 2022 roku, kilkakrotnie zamykał na wiele godzin 12-letnią Laurę B. (imię zmienione – przyp. “Bild”) w mieszkaniu jej matki, a następnie groził, bił, kopał i gwałcił. Prokuratura stwierdziła również, że robił to, mimo odmowy ze strony ofiary oraz mając pełną świadomość, że sprawia jej ból.

Niemiecki dziennik podaje, że 19-latkowi zarzucono również, że w lipcu 2022 roku zaatakował, zgwałcił i okradł 33-letnią Ukrainkę w ośrodku dla uchodźców w Wiesenhügel. Według doniesień “Bilda” miał jej grozić, że wydłubie jej oczy, jeśli kobieta zakończy z nim związek, który trwał przez trzy dni.

Podczas aresztowania w styczniu oskarżony miał opluć funkcjonariuszy i powiedzieć, że “pier**li” ich matki. Od tego czasu przebywa w areszcie.