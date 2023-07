11 lipca media obiegła makabryczna wiadomość. Przekazano, że na plaży Costa Daurada w Hiszpanii znaleziono ciało małego dziecka. Zwłoki były w tragicznym stanie, były pozbawione głowy i niektórych kończyn. Początkowo sprawa była bardzo tajemnicza, w okolicy nie zgłaszano bowiem zaginięć. Teraz lokalna policja przekazała więcej szczegółów na ten temat.

Testy wykazały, że dziecko zmarło w wieku ośmiu miesięcy, nie jak wcześniej sugerowano, dwóch lub trzech lat. Potwierdzono też, że zginęło w wypadku łodzi z migrantami, do którego doszło 6 kwietnia w pobliżu Balearów.

Bezgłowe ciało na plaży. Rodzice dziecka także nie żyją

Z informacji udostępnionych przez hiszpańskie służby wynika, że drewniana łódź wyruszyła z miasta Cherchell w Algierii 21 marca. Po 17 dniach spędzonych na morzu doszło do katastrofy. "The Mirror" powołując się na doniesienia policji przekazał, że w wypadku zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. Łącznie 15 osób, w tym rodzice dziecka, którego ciało znaleziono na plaży - co potwierdziły badania DNA.

Przypomnijmy, że zwłoki dziecka na hiszpańskiej plaży znaleziono 11 lipca. Plażowicze początkowo nie wiedzieli, na co patrzą i sądzili, że jest to zwyczajny manekin. Jednak pracownik miejski, który sprzątał plażę podszedł bliżej i natychmiast zawiadomił służby.

RadioZET.pl/"The Mirror"