Dantejskie sceny w sądzie. Oskarżony przeleciał przez ławy i rzucił się na sędzię

Wszystko rozegrało się około godziny 11:00 w Regionalnym Centrum Sprawiedliwości w Las Vegas. Sędzia Mary Kay Holthus prowadziła tam sprawę 30-letniego Deobra Delone Reddena - podają amerykańskie media.

USA: Oskarżony rzucił się na sędzię

30-letni mężczyzna w trakcie rozprawy opisywał samego siebie, jako "osobę, która nigdy nie przestaje próbować postępować właściwie, niezależnie od tego, jak trudne to jest". - Nie jestem buntownikiem. Nie uważam, że powinienem trafić do więzienia - mówił podczas rozprawy.

Sędzia nie dała jednak wiary jego tłumaczeniom, co jasno dała oskarżonemu do zrozumienia. W tym momencie w jego stronę ruszył szeryf z kajdankami. To zdecydowanie nie spodobało się 30-latkowi, który przeskoczył nad stołem i rzucił się na sędzię, zrzucając ją z fotela. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z całego zajścia.

"To się stało tak szybko"

Na szczęście sędzia nie doznała poważnych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji. Ranny został też marszałek sali sądowej, który ma uszkodzony bark. Agresor został szybko aresztowany i usłyszał kolejne zarzuty napaści na sędziego i funkcjonariuszy sądowych.

Richard Scow, prokurator okręgowy, który był w tej sprawie oskarżycielem powiedział: - To się stało tak szybko, że nie wiadomo było jak zareagować. Z kolei Cesar Almase, który występował w roli obrońcy, nie skomentował całego zajścia.

Źródło: Radio ZET/ABC News