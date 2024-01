To jednak koniec TVP Info? Wiemy, co może się teraz stać

TVP Info po kilkudniowej przerwie zaczęło nadawać 29 grudnia. Wcześniej "Wiadomości" TVP zastąpił program informacyjny "19.30". W czwartek 4 stycznia na antenę telewizyjnej Jedynki wraca "Teleexpress" z Maciejem Orłosiem. Z kolei w ponad połowie regionalnych oddziałów Telewizji Polskiej są nowi dyrektorzy, a lokalne programy wznowiły nadawanie.

Zdrojewski w Radiu ZET: TVP Info prawdopodobnie zmieni nazwę

Minister kultury 27 grudnia ub.r. "w związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych" podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Bogdan Zdrojewski zapewnił w Radiu ZET, że "media publiczne nie zostaną zlikwidowane, ale mogą być przekształcone w formule prawie każdej".

– Od strony dziennikarskiej, merytorycznej, kosztowej sytuacja nakłada obowiązki na obecny rząd, by tę patologię zamknąć, ale także zracjonalizować od strony finansowej – mówił czwartkowy Gość Radia ZET.

Zapytany o przyszłość kanału informacyjnego TVP Info ocenił, że jego nazwa powinna zostać zmieniona. – Wydaje mi się, że tak. Kojarzy się z wulgarną, agresywną propagandą. Buduje złe skojarzenia. Ten brand powinien być zastąpiony bardziej neutralnym. To nie jest przesądzone – powiedział. Jednocześnie dodał, że to nie on będzie decydował, jak będzie wyglądała TVP. – Będą decydowali fachowcy, grono dziennikarskie, będą robione badania opinii publicznej – zadeklarował.

Szef sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zapowiedział, że szefowie ośrodków regionalnych w większości przypadków będą wyłaniani w drodze konkursu. – Są takie pojedyncze przypadki, że wracają dziennikarze, którzy zostali wywaleni przez Jacka Kurskiego. Ich powrót jest usprawiedliwieniem dla prostszej drogi, pewnego zadośćuczynienia dla kogoś, kto stracił pracę z powodów politycznych – tłumaczył.

Źródło: Radio ZET