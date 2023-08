Dramatyczne wieści z Grecji. "Największy pożar w UE od 2000 roku"

Trwające w Grecji pożary to największy tego typu kataklizm w historii Unii Europejskiej - poinformowała we wtorek Bruksela. Unia Europejska wysłała do tego kraju 11 samolotów gaśniczych i 1 helikopter z rezerwy rescEU, stacjonujących w 6 państwach członkowskich.