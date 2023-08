Gnijące ciało studentki znalezione w akademiku. Na drzwiach gromadziły się muchy

Ciało 32-letniej Kiki policja znalazła w środę wieczorem w akademiku przy Türlenstrasse w Stuttgarcie. Wcześniej na numer alarmowy zadzwoniła mieszkająca tam studentka, która w środę wróciła do akademika i poczuła na całym piętrze smród, a na drzwiach do pokoju Kiki zauważyła gromadzące się muchy. Co więcej, nie miała z koleżanką kontaktu od trzech dni.

Policja po przyjeździe na miejsce znalazła w pokoju ciało w zaawansowanym stanie rozkładu. Okazało się, że to zwłoki 32-letniej Kiki. Sekcję przeprowadzono w piątek, w toku której ustalono, że kobieta została zamordowana.

Śledczy szybko wytypowali podejrzanego. W piątkowy wieczór aresztowano 39-letniego mężczyznę, niedaleko jego domu. Następnego dnia sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie 39-latka. Podejrzany ma niemieckie i polskie obywatelstwo.

Jak podaje “Bild”, powołując się na śledczych, ofiara znała się z zatrzymanym mężczyzną. Nie ujawniono więcej szczegółów na temat 39-latka ani możliwego motywu.

Niemiecki dziennik pisze, że Kiki wysłała ostatnią wiadomość koleżance w weekend 19/20 sierpnia, gdy wybierała się na dyskotekę. Później kontakt z 32-latką się urwał, chociaż studentki rozmawiały ze sobą niemal codziennie.

Kiki miała w nadchodzących dniach napisać egzamin końcowy i zostać pielęgniarką. Jak podkreśla “Bild”, chciała pomagać osobom starszym i chorym.