"Macie krew na rękach". Szef Facebooka przeprosił rodziny skrzywdzonych dzieci

W środę przed amerykańskim Kongresem przesłuchiwani byli dyrektorzy generalni gigantów technologicznych z branży mediów społecznościowych. Pojawili się szefowie największych marek, takich jak TikTok, Snap, Discord, Meta czy X. Przesłuchanie odbyło się w ramach zapowiadanego przez polityków "zbadania plagi wykorzystywania dzieci w internecie".

Zuckerberg przesłuchany przed Kongresem

Najwięcej emocji wzbudziło przesłuchanie Marka Zuckerbera, czyli szefa Mety - w tym Facebooka czy Instagrama. Josh Hawley, senator Partii Republikańskiej, zalał Zuckerberga serią pytań m.in. o to, czy "zwolnił kogoś w związku z tym, że osoby nieletnie były narażone na nagość w mediach społecznościowych". Na to pytanie biznesmen nie odpowiedział.

Następnie Hawley zapytał, czy Zuckerberg miał okazję przeprosić rodziców dzieci, które zostały skrzywdzone w mediach społecznościowych. Po tym, jak CEO Mety zaprzeczył, senator zapytał: - Czy chciałby pan to zrobić teraz? W ogólnokrajowej telewizji?

Mark Zuckerberg przeprasza. "Nikt nie powinien przez to przechodzić"

Po tych słowach Zuckerberg wstał, odwrócił się do zebranych na sali i powiedział: - Przepraszam za wszystko, przez co przeszliście. Nikt nie powinien przechodzić przez to, przez co przeszły wasze rodziny - powiedział. Zapewnił też, że jego firma "dużo inwestuje i będzie nadal podejmować wysiłki, aby upewnić się, że nikt nie będzie już musiał przez to przechodzić". Podczas przesłuchań na sali obecni byli rodzice dzieci, które straciły życie przez nękanie w mediach społecznościowych lub zostały skrzywdzone na tle seksualnym za ich pośrednictwem.

Szerokim echem odbiły się też słowa senatora reprezentującego Karolinę Południową - Lindseya Grahama. Polityk zwrócił się do przedstawicieli wszystkich firm technologicznych i oskarżył je o "niszczenie życia i zagrażanie demokracji". - Wiem, że nie chcecie, aby tak było, ale macie krew na rękach - powiedział.

