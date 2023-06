Groźna substancja na placu zabaw. Dwoje dzieci jest rannych

Amerykańskie media opisują groźny incydent, który miał miejsce w niedzielny poranek w miejscowości Longmeadow w stanie Massachusetts w USA, a lokalna policja prosi o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy.

Dzieci poparzone na zjeżdżalni. To kwas solny

Około godziny 08:15 w niedzielę do lokalnych służb wpłynęło zgłoszenie o dwojgu dzieci, które doznały obrażeń podczas zabawy na zjeżdżalni. Matka dzieci, Ashley Thielen w rozmowie z mediami opisała, że jej pociech zaczęły płakać, gdy tylko zjechały ze zjeżdżalni.

- Widziałam niewielką kałużę na dole zjeżdżalni. Pomyślałam, że to zwykła deszczówka. Nie przeszło mi przez myśl, że może to być coś groźnego - powiedziała. Okazało się, że substancji, która była na zjeżdżalni daleko do zwykłej wody. Był to bowiem kwas solny, który nieznany sprawca celowo rozlał na trzech placach zabaw w okolicy.

Na szczęście poparzenia, których doznały dzieci są niegroźne. Ich matka twierdzi, że mogło być znacznie gorzej. - Moje dzieci lubią czasem zjechać twarzą w dół - powiedziała kobieta.

Policja szuka sprawcy. Prosi o pomoc

Place zabaw, na których rozlano kwas solny zostały zamknięte do odwołania. Śledztwo w tej sprawie wszczęła lokalna policja. Do tej pory udało się ustalić, że sprawca włamał się najprawdopodobniej do znajdującego się w okolicy schowka z chemikaliami do czyszczenia basenów.

Funkcjonariusze wciąż nie wiedzą jednak, kto jest sprawcą tego "wybryku". Zaapelowali do mieszkańców o pomoc. "Uważamy, że sprawca lub sprawcy mogli doznać poparzeń dłoni, ich ubrania mogą być zniszczone w wyniku kontaktu z kwasem. Jeśli znasz lub widziałeś kogoś z oparzeniami dłoni, lub przepalonymi ubraniami, skontaktuj się z policją" - napisali.

RadioZET.pl/NBC News