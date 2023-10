Groźba ataku terrorystycznego na samolot. Lotnisko wstrzymuje pracę

W poniedziałek około godziny 12 wszystkie operacje na lotnisku w niemieckim Hamburgu zostały całkowicie wstrzymane. "W związku z groźbą ataku na samolot ze stolicy Iranu, Teheranu, w poniedziałek całkowicie wstrzymano wszystkie operacje na lotnisku w Hamburgu. Od godziny 12:40 nie odbywają się żadne lądowania ani starty samolotów" - przekazała w komunikacie rzeczniczka lotniska.

Część samolotów została przekierowana na inne lotniska w okolicy. Samolot należący do linii Pegasus lecący ze Stambułu do Hamburga krąży obecnie w rejonie lotniska docelowego. Na platformie Flightradar obserwuje go ponad 15 tys. osób.

Lotnisko w Hamburgu zawiesiło odloty i przyloty. Samoloty są kierowane na inne lotniska

Lotnisko w Hamburgu umożliwia loty do 38 krajów na świecie. W ciągu tygodnia obsługuje ponad 1200 operacji lotniczych. Obecnie wszystkie zaplanowane wyloty zostały wstrzymane, a samoloty, które miały wylądować na lotnisku w Hamburgu, są przekierowywane na inne porty lotnicze w okolicy lub otrzymały procedurę oczekiwania, czyli tzw. holding.

Najbardziej śledzone samoloty na świecie, które lecą do Hamburga:

PGT66QD - linia Pegasus - lot ze Stambułu do Hamburga,

SXS1EZ - linia SunExpress - lot z Izmiru do Hamburga,

UAE59 - linia Emirates - lot z Dubaju do Hamburga - przekierowanie do Dusseldorf