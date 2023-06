Horror w centrum handlowym. Nie żyje nastolatek, trzy osoby ranne

Makabryczne sceny rozegrały się w centrum handlowym na przedmieściach Sztokholmu. Szwedzkie media donoszą, że w sobotę wieczorem doszło tam do strzelaniny, w której zginęła co najmniej jedna osoba. Potwierdzona ofiara śmiertelna to 15-letni chłopiec. Mówi się o trzech rannych.

Z medialnych doniesień wynika, że napastnicy otworzyli ogień z broni automatycznej w jednym z centrów handlowych w dzielnicy Farsta. Według relacji świadków strzelały dwie osoby. Teren, na którym doszło do strzelaniny został zabezpieczony przez policję. Trzy osoby ranne w wieku od 15 do 65 lat zostały przewiezione do szpitala.

Strzelanina w Szwecji. Napastnicy zatrzymani przez policję

Do akcji ruszyli policjanci, rozpoczęła się obława na napastników. WIadomo, że pościgu z użyciem śmigłowców i psów tropiących zatrzymano dwie osoby w wieku około 20 lat. Według mediów obaj są ranni. Nie jest na ten moment jasne, co było przyczyną tego dramatycznego pokazu agresji.

W ostatnich latach Szwecja zmaga się z falą agresji z użyciem broni. Z policyjnych danych wynika, że w 2022 roku doszło tam do 391 strzelanin, które doprowadziły do śmierci 62 osób. Od początku tego roku w 144 strzelaninach życie straciło 18 ofiar.

RadioZET.pl/PAP