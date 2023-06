Horror w damskim więzieniu. Nie żyje 41 kobiet, większość spłonęła żywcem

Do prawdziwej masakry doszło w damskim więzieniu w mieście Tamara w Hondurasie. Tamtejsze media opisują, że wszystko zaczęło się od starcia rywalizujących ze sobą gangów młodzieżowych. Horror rozegrał się we wtorek rano.

Horror w więzieniu w Hondurasie. Nie żyje 41 kobiet

Zastępca komisarza ds. systemu więziennictwa w Hondurasie Sandra Rodriguez Vargaz powiedziała, że napastnicy "usunęli strażników z bloków, żaden z nich nie został ranny". Gdy na miejscu nie było już służby więziennej, rozpoczął się dramat. Więźniarki otworzyły bramy do innego bloku i rzuciły się na zamknięte w celach kobiety.

W trakcie starć, z niewiadomych obecnie przyczyn, wybuchł pożar. - Dwadzieścia sześć ofiar spłonęło żywcem. Pozostałe kilkanaście kobiet zostało zastrzelonych lub pchniętych nożem - powiedział Yuri Mora, rzecznik policji w Hondurasie.

O makabrycznych wydarzeniach w mediach opowiedziały więźniarki, które przeżyły starcie gangów. Mówiły, że w łazience, w której kobiety chowały się przed ogniem znaleziono spalone ciała ułożone jedno na drugim. Powiedziały też, że wśród ofiar są osoby niezwiązane z gangami, które przypadkowo zostały wciągnięte w starcie. Jedna z zabitych kobiet miała wyjść na wolność jeszcze w tym tygodniu.

Gangi przeniknęły do instytucji rządowych

Do sprawy odniosła się prezydent Hondurasu Xiomara Castro, która powiedziała, że zamieszki zostały zaplanowane przez gang Mara Salbatrucha "za wiedzą i przyzwoleniem służb bezpieczeństwa". Zapewniła też, że rząd podejmie "drastyczne kroki" w celu ustalenia winnych tej masakry. Obecnie śledczy ustalają, w jaki sposób więźniarki weszły w posiadanie noży i broni automatycznej.

Honduras jest znany z korupcji i przemocy stosowanej przez gangi, które przeniknęły do instytucji rządowych, doprowadzając do eskalacji agresji. Wraz z Gwatemalą i Salwadorem Honduras jest głównym szlakiem tranzytowym dla kokainy przewożonej z Ameryki Południowej do USA.

RadioZET.pl/CNN