Igor Kudriakow założył firmę kurierską Service 77, która zajmowała się dystrybucją żywności i innych towarów w stolicy Rosji. Następnie został pierwszym zastępcą szefa wydziału Państwowej Inspekcji Mieszkaniowej obwodu moskiewskiego.

Według doniesień rosyjskich źródeł Kudryakow walczył z rakiem. Rzecznik służb ratowniczych powiedział państwowej agencji informacyjnej Tass: - Igor Kudriakow został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na placu Kudrinskaja w rejonie presnieńskim w Moskwie. Dodał: - Według wstępnych danych przyczyną śmierci biznesmena była choroba onkologiczna.

Rosja. Tajemnicza śmierć oligarchy Igora Kudriakowa

"The Sun" podkreślił, że śmierć Kudriakow wpisuje się w całą serię tajemniczych zgonów wysoko postawionych Rosjan i oligarchów po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Zdaniem ekspertów śmierć co najmniej 39 osób – od oligarchów po naukowców – może być dziełem rąk Kremla - dodaje gazeta. Jon Sweet, emerytowany oficer wywiadu wojskowego USA, w rozmowie z "The Sun" określił Putina jako szefa spółki „FSB Murder Inc.”. - Każdy, kto jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie, "wydaje się mieć pociąg do otwartego okna” – powiedział Sweet.

Na liście niewyjaśnionych zgonów znajduje się m.in. były prezes Łukoil Ravil Maganov, deputowany do Dumy Państwowej Nikołaj Petrunin, prokurator Republiki Czuwaski Andriej Fomin czy szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej.

