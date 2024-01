Lawa wdarła się do miasteczka. "To nierealne, jak oglądanie filmu"

Islandzki nadawca publiczny RUV opublikował zdjęcia, na których widać strumień lawy niszczący osiedle domów jednorodzinnych. Na posesjach pozostawione są samochody. W Grindaviku nie ma prądu, uszkodzone są wodociągi.

Według RUV są to najpoważniejsze zniszczenia wywołane na Islandii przez wulkan od 1973 roku. Premier Islandii Katrin Jakobsdottir 14 stycznia nazwała "czarnym dniem w historii kraju". W związku z zagrożeniem zamknięto również znajdującą się w pobliżu atrakcję turystyczną kąpielisko Blue Lagoon.

Islandia. Miasteczko Grindavik znika pod lawą

- W takiej małej wiosce jak ta jesteśmy jak rodzina. To tragiczne, gdy to widzimy. To nierealne, jak oglądanie filmu – mówiła agencji AFP 55-letnia Sveinn Ari Gudjonsson, która pracuje w branży rybnej.

W niedzielę rano na półwyspie Reykjanes nastąpił ponowny wybuch wulkanu, który jednak nie ma formy stożka, a dwóch szczelin. Aktywność poprzedziły trzęsienia ziemi.

Wcześniej w tym samym regionie do erupcji doszło w grudniu, ale korytarz magmowy przemieszczał się pod ziemią, powodując pęknięcia ulic i budynków Grindaviku. W listopadzie z miasteczka ewakuowano 3 tys. mieszkańców, część z nich następnie powróciła.

