Franciszek skomentował plany swojej abdykacji. "To możliwość dla wszystkich papieży"

Papież Franciszek na pytanie jak się czuje, odparł żartobliwie: - Wciąż żyję. Dwa dni temu sam Ojciec Święty wyjawił, że ma lekkie zapalenie oskrzeli. Na pytanie o to, czy rozważa ustąpienie z urzędu, 87-letni Franciszek stwierdził: - To nie jest ani myśl, ani troska, ani nawet pragnienie".

- To możliwość otwarta dla wszystkich papieży, ale w chwili obecnej nie jest w centrum moich myśli, moich zmartwień, moich uczuć - wyjaśnił papież. Dodał: - Tak długo, jak czuję, że mogę służyć, idę naprzód. Jeśli nie będę już dawał rady, to będzie moment, by to przemyśleć.

Papież Franciszek planuje wizytę w Argentynie

W rozmowie z prezenterem popularnego talk-show "Che tempo che fa" Fabio Fazio papież, pytany o to, czy martwi się o swój kraj, przyznał: - Tak, martwię się, bo ludzie bardzo cierpią. To trudny moment dla kraju.

Na pytanie o to, czy zamierza odwiedzić swoją ojczyznę, odpowiedział: - W planach jest możliwość w drugiej połowie roku. Od grudnia prezydentem Argentyny jest libertariański i populistyczny ekonomista Javier Milei, który w przeszłości wielokrotnie krytykował papieża.

- W sierpniu mam wyruszyć w podróż do Polinezji, a więc daleko, a po niej będzie Argentyna, jeśli będzie można to zrobić. Ale ja chciałbym pojechać - podkreślił Franciszek.

Nawiązując do konfliktu na Bliskim Wschodzie, podkreślił, że codziennie dzwoni do parafii w Gazie. „Opowiadają mi, że dzieją się straszne rzeczy. Iluż Arabów zginęło i ilu zginęło Izraelczyków. Dwa narody, wezwane do tego, by były braćmi, niszczą się nawzajem - oświadczył.

Franciszek podkreślił, że handel bronią stoi za wojnami. - Inwestuje się pieniądze, by zabijać- mówił o przemyśle zbrojeniowym.

Papież: podoba mi się myśl o pustym piekle

Papież wyznał, że w ciągu 54 lat swego kapłaństwa tylko raz odmówił przebaczenia "za hipokryzję osoby". - Kościół jest dla wszystkich; a problem jest wtedy, gdy dokonujemy selekcji; ten tak, a ten nie. Przebaczenie jest dla wszystkich, Bóg przebacza wszystkim. To my męczymy się, prosząc o przebaczenie - mówił.

Najważniejsza jego zdaniem reforma, jaką trzeba przeprowadzić, to "reforma serc", "dla wszystkich chrześcijan"- dodał. To jego zdaniem codzienna praca. - Podoba mi się myśl o pustym piekle - podsumował.

Źródło: Radio ZET/PAP - Sylwia Wysocka