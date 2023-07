Nowe pożary w Grecji, a prognoza mówi o 46 st. C. Mapa pokazuje krytyczną sytuację

Pożary w Grecji, które wybuchły na wyspie Rodos w połowie lipca - prawdopodobnie na skutek podpalenia - dotarły w weekend do nadmorskich kurortów, co spowodowało konieczność ewakuacji dziesiątek tysięcy turystów. Obecnie z żywiołem walczą na Rodos setki strażaków, wspomagani przez kolegów z Turcji i Słowacji. W Grecji są też polscy strażacy, którzy mają zabezpieczyć Ateny.

Walkę z ogniem utrudnia wiatr i wysokie temperatury. Portal Protothema przytacza prognozy, które przewidują w Tesalii, wschodniej Sterei i Peleponezie temperatury rzędu 43-45 st. C. Lokalnie we wschodniej Sterei i wschodnim Peleponezie słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 46 st. C.

Pożary w Grecji. Nowe ogniska na wyspie Rodos, Kreta zagrożona

Na Rodos wybuchły w ciągu ostatniej doby nowe pożary. Rzecznik greckiej straży Yannis Artopios potwierdził to we wtorek w rozmowie z BBC. Strażak przekazał, że wyschły dwie rzeki w pobliżu Gennadi i Vati na południu wyspy. Dodał, że obecnie pożar nie zagraża pobliskim mieszkańcom.

Przekazał również, że o północy konieczna była ewakuacja mieszkańców z okolicy Platanistos na wyspie Eubea. Straż pożarna nie jest pewna, ile osób musiało opuścić swoje domy, ale szacuje, że były to setki, a nie tysiące.

Ogień strawił dotychczas również spore obszary na wyspach Korfu, Eubea, a także w okolicach stołecznych Aten. We wtorek władze wydały ostrzeżenie przed ryzykiem pożarów także na Krecie. Kolejna ewakuacja ma zostać przeprowadzona na Korfu. Grecki premier spotka się z członkami rządu, aby omówić sytuację nadzwyczajną.

Mapa pożarów w Grecji 2023. Bezpiecznie na Kos i Zakynthos

Sytuację pożarową w Grecji można śledzić dzięki mapie w Google Maps. Pokazuje ona, w których miejscach aktualnie trwają pożary. Wynika z niej, że na razie bezpiecznie jest m.in. na wyspach Kos i Zakintos (gr. Zákynthos).

Mapa pożarów

Informacji można też zasięgnąć w ambasadzie RP w Atenach, która uruchomiła dodatkowe linie telefoniczne w związku z zagrożeniem pożarowym w Grecji. W godzinach 9.00-16.00 polska placówka dyplomatyczna prosi o kontakt pod numerami telefonu: +30 210 6771 997 oraz +30 210 6797 743.

Działa również czynny całą dobę telefon alarmowy: +30 693 655 46 29. Od początku zagrożenia pożarowego placówka obsłużyła ok. 400 zapytań ze strony polskich obywateli, jak czytamy na stronie polskiego MSZ. Na Twitterze ambasady RP w Atenach udostępniane są regularnie informacje dot. zagrożenia pożarowego w Grecji.

TUI, jedno z największych biur podróży na świecie poinformowało, że odwołuje wycieczki na Rodos do piątku i oferuje bezpłatne anulowanie lub zmianę rezerwacji na inne miejsca docelowe.

Portal Ekhatimerini.com zauważył, że pożary - a co za tym idzie - odpływ turystów, mogą mieć poważne znaczenie dla gospodarki kraju. 18 proc. PKB Grecji generuje sektor turystyczny, co piąty Grek zatrudniony jest w tej branży. Na Rodos i wielu innych greckich wyspach odsetek ten jest znacznie wyższy.

Łącznie ponad 30 tys. turystów z powody szalejących od blisko tygodnia pożarów musiało opuścić grecką wyspę Rodos. Na co mogą liczyć osoby, które w najbliższym czasie maja zaplanowany urlop? Biura proponują alternatywne kierunki vouchery lub zwrot pieniędzy. Na zamianę wczasów zawsze musimy się zgodzić. Wojciech Szczerba z Europejskiego Centrum Konsumenckiego powiedział reporterce Radia ZET Joannie Mąkosie, że jeśli nasz wyjazd jest za jakiś czas, nie powinniśmy podejmować pochopnych decyzji.

Pożary nie tylko w Grecji

Płonie też Algieria. Strażacy walczyli tam we wtorek z pożarami, które zabiły 34 osoby w północnej części kraju, zniszczyły domy i nadmorskie kurorty oraz zamieniły rozległe obszary leśne w spopielone pustkowia.

