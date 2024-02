Miedwiediew grozi "biblijną apokalipsą". Na jego liście jest również Polska

"To będzie apokalipsa. Koniec wszystkiego" - w takich słowach Dmitrij Miedwiediew odniósł się do ewentualnego konfliktu Rosji z NATO. Były prezydent Federacji Rosyjskiej stwierdził, że "choć Rosja nie ma w planach wojny z NATO czy UE, to niebezpieczne bełkotanie wciąż trwa". Na liście wymienionych przez niego krajów znalazła się również Polska.