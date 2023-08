Miedwiediew postawił sprawę jasno. "To otworzyłoby drogę do pokoju"

"Cierpiący ludzie tak naprawdę potrzebują tylko poddania się, co otworzyłoby drogę do pokoju" - napisał w Telegramie były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych propagandysta odniósł się też do kolejnych planowanych transz pomocy finansowej dla Ukrainy.