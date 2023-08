Ostrzeżenie na granicy z Białorusią. Ten komunikat nie brzmi dobrze

"Nie narażaj swojego bezpieczeństwa, nie jedź na Białoruś, bo możesz nigdy nie wrócić" – czerwone tablice informacyjne o takiej treści zainstalowano na litewsko-białoruskich przejściach granicznych. Według danych straży granicznej z Litwy na Białoruś miesięcznie wjeżdża ok. 52 tys. osób. Tablice ostrzegawcze są kolejnym krokiem władz kraju, zmierzającym do zniechęcenia swych obywateli do wyjeżdżania na Białoruś.