Młodzież przedawkowuje leki, by trafić do szpitala. Nowy groźny trend na Tik Toku

Z doniesień zagranicznych mediów dowiadujemy się o kolejnym niebezpiecznym trendzie, który pojawia się w mediach społecznościowych. "Paracetamol Challenge" zostało zapoczątkowane w Southampton, gdzie kilku nastolatków trafiło przez nie do szpitala.

Challenge, który ma cię wysłać do szpitala. Policja ostrzega

Brytyjska policja ostrzega rodziców, że trend popularyzuje się zwłaszcza wśród nastolatków. Danna Jones z policji w Hampshire informowała, że wyzwanie zagraża zdrowiu i życiu młodych ludzi.

- Osoby w wieku od 15 do 17 lat umyślnie przedawkowały paracetamol. Ich celem było zjeść go tyle, by trafić do szpitala. Wygrywa osoba, która spędzi w lecznicy jak najwięcej czasu - powiedziała Danna Jones, cytowana przez Daily Echo.

Według policjantki jest to zachowanie, które jest niebezpieczne nie tylko dla tych, którzy w nim uczestniczą. Jak stwierdziła, konieczność wysłania karetki sprawia, że może jej nie być tam, gdzie jest naprawdę potrzebna.

RadioZET.pl/Dali Echo