Trend z TikToka zbiera śmiertelne żniwo. Ojciec zginął na oczach żony i dzieci

#Boatjumping to trend, który funkcjonuje na TikTiku już od jakiegoś czasu, jednak w ostatnich miesiącach zdecydowanie zyskał na popularności. "Zabawa" polega na tym, że śmiałkowie skaczą do wody z łodzi, płynącej z dużą prędkością. Ratownicy alarmują, że wyzwanie jest bardzo niebezpieczne, co gorsza, zbiera już śmiertelne żniwo. Przez ostatnie pół roku zginęły w ten sposób cztery osoby.

Zabójczy trend na TikToku. Ojciec zginął na oczach rodziny

Ratownicy są zgodni, że mimo tego, że na pierwszy rzut oka wyzwanie nie wygląda na śmiertelnie niebezpieczne, to taki sposób skakania do wody, w połączeniu z dużą prędkością sprawia, że można to porównać ze skakaniem na beton. Jeśli głowa i szyja nie są odpowiednio chronione, bardzo łatwo o tragedię.

- Myślę, że ludzie są bardziej skłonni zrobić coś głupiego, gdy nagrywa ich kamera. Po prostu chcą się popisać przed przyjaciółmi w mediach społecznościowych - powiedział kapitan Jim Dennis z Childrensburd Resuce Squad w Alabamie, cytowany przez "New York Post".

Śmiertelnie niebezpiecznie trendy na TikToku

Tabloid przytacza też historię mężczyzny, który stracił życie przez wyzwanie #Boatjumpig. Jego przypadek jest o tyle dramatyczny, że jego skok obserwowała z pokładu żona i dzieci. Przez ostatnie sześć miesięcy zarejestrowano trzy inne przypadki podobnych zgonów. Kapitan Dennis zaapelował o rozsądek. - Nie bierzcie udziału w tym wyzwaniu, to nie jest warte waszego życia - powiedział.

To nie pierwszy raz, gdy popularne wyzwania na TikToku zbierają śmiertelne żniwo. Tylko w tym roku głośno było o kilku podobnych przypadkach. Wśród ofiar "zabaw" z aplikacji jest 12-latka, która wzięła udział w wyzwaniu "Blackout Challange", czy 13-latek, który wziął kilkanaście tabletek na alergię.

RadioZET.pl/"New York Post"