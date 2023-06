Nowe informacje ws. Anastazji. "Nikt nigdy nie odnalazłby ciała"

Ciało Anastazji Rubińskiej, owinięte w koc i duży worek na śmieci, znaleziono pod rozłożystym drzewem w niedzielę 18 czerwca. – Pośpiesznie przykryto je tym, co było w pobliżu: wyschnięta trawą i słomą, która była suszona na pobliskim polu, a także połamanymi gałęziami mającymi stanowić dodatkowe maskowanie. Takie działanie sprawcy wskazuje na pośpieszne ukrycie zwłok, bez przemyślenia i planowania – powiedzieli Onetowi detektywi z Polski, którzy pojawili się na wyspie Kos na zlecenie matki zamordowanej 27-latki.

Grecja. Nowe informacje ws. zabójstwa Anastazji

Zwłoki znajdowały się około kilometra od domu Salahuddina S. i 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon komórkowy Anastazji. Według detektywów do zbrodni doszło w miejscu odnalezienia ciała lub w niedalekiej odległości od niego. "Jako inne hipotetyczne miejsca, w których mogło dojść do zabójstwa, detektywi wskazują oddalony o kilkadziesiąt metrów dom lub leżący 180 m dalej opuszczony pensjonat" – pisze Onet.

Detektywom udało się dotrzeć do rolnika, na którego polu ukryto zwłoki Anastazji. – Poinformował nas, że blisko miejsca, w którym sprawca ukrył ciało, zauważył, że na długości kilku metrów ktoś zebrał wysuszoną słomę i przeniósł w inne miejsce. Słomą zostało przykryte ciało Anastazji. Gospodarz w pobliżu miejsca ujawnienia zwłok pokazał nam starą studnię, która była ukryta wśród wysokiej trzciny. Gdyby sprawca wiedział o tej studni, być może nikt nigdy nie odnalazłby Anastazji – powiedział Dawid Burzacki, szef zespołu śledczego Agencji Detektywistycznej.

Detektywi zdementowali też informacje dotyczące terenu, na którym odnaleziono ciało. – Pod drzewem nie ma rozlewisk, podmokłego terenu czy cieków wodnych. Szybki rozkład ciała był spowodowany przede wszystkim wysokimi temperaturami. Informacje, które pojawiły się w sieci i mówiły o zwłokach częściowo zanurzonych w wodzie, były również przekłamaniem — przekazał Burzacki.

Banglijczyk nie przyznaje się do winy

Podejrzany o porwanie, gwałt i morderstwo 27-letniej Polki Salahuddin S. z Bangladeszu zostanie w najbliższym czasie przeniesiony do innego aresztu. Jego proces odbędzie się także poza Kos. 32-latek we wtorek ponownie zeznawał przed sądem. Jak poinformowała po ponad trzygodzinnym przesłuchaniu adwokat Athina Fundotou, jej klient konsekwentnie nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Jak poinformował PAP jeden z greckich policjantów, za morderstwo grozi Banglijczykowi dożywocie. Według niego jest mało prawdopodobne, że podejrzany zostanie przekazany Polsce, ponieważ morderstwo zostało popełnione na terytorium Grecji.

