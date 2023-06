Nowe przecieki z Kremla. Putin negocjuje z Prigożynem

W najnowszym raporcie amerykański think tank analizuje szereg nieoficjalnych doniesień na temat losów Jewgienija Prigożyna i jego najemników, wnioskując, że „pewne aspekty porozumienia wciąż mogą być ustalane”. Chodzi o negocjacje między szefem Grupy Wagnera a Władimirem Putinem, będące konsekwencją krótkotrwałego buntu najemników i ich weekendowego "marszu na Moskwę".

Negocjacje między Putinem a Prigożynem wciąż trwają

Analitycy przytaczają m.in. nieoficjalne źródła, że samolot Prigożyna we wtorek wyleciał z Białorusi do Moskwy, a następnie do Petersburga, a także, że w Rosji miał on kontynuować rozmowy z władzami.

Instytut odnotowuje, że wobec braku jasnych informacji o ustaleniach pomiędzy Prigożynem i Kremlem mnożą się spekulacje, w tym dotyczące przemieszczenia części najemników na terytorium Białorusi, budowy nowego obiektu wojskowego pod Osipowiczami (na co miałyby wskazywać zdjęcia satelitarne, chociaż nie wiadomo, czy obiekt ten ma związek z Grupą Wagnera). ISW zaznacza jednak, że nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności tych informacji.

W rosyjskich źródłach mnożą się spekulacje o „dużych czystkach” w strukturach dowódczych armii, które miałyby być konsekwencją buntu Prigożyna. Pojawiła się nieoficjalna informacja o aresztowaniu uważanego za bliskiego Prigożynowi gen. Siergieja Surowikina, a także o zmianach w dowództwie na froncie w Ukrainie i karaniu wojskowych, którzy nie dość zdecydowanie reagowali na bunt. Również w tych przypadkach ISW zaznacza, że nie jest w stanie tych informacji zweryfikować.

RadioZET.pl/PAP