Ogromny pożar na lotnisku w Luton pod Londynem. Wszystkie loty odwołane

Na jednym z lotniskowych parkingów w Luton pod Londynem wybuchł potężny pożar. We wtorek wieczorem poinformowano, że odwołano wszystkie loty. W środę przekazano, że będą one zawieszone do godz. 15. czasu lokalnego (16. czasu polskiego). Odwołane zostało m.in. 12 połączeń z Polską.